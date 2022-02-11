Главный армянский сепаратист угрожает журналистам
Редактор информационного агентства Politik.am Борис Мурази на своей странице Facebook заявил, что глава карабахских сепаратистов Араик Арутюнян угрожает ему.
«Некоторое время назад по приказу Араика Арутюняна к нам в редакцию ворвались 10 человек и представились родителями погибших солдат. Они заявили, что я должен нести ответственность за слова в адрес А.Арутюняна. Не встретив меня в редакции, они ушли, однако затем один из них мне позвонил и потребовал встречи», - написал Мурази.
Журналист также отметил, что поводом для инцидента стали его слова «он предал Карабах», сказанные в адрес Араика Арутюняна.