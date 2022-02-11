В соответствии с планом боевой подготовки Сухопутных войск, проводятся учебные тренировки с личным составом воинских частей коммандос. Согласно плану, коммандоc поручено нейтрализовать готовившую диверсию группировку условного противника. Об этом haqqin.az сообщили в пресс-службе Минобороны Азербайджана.

Посредством новопринятой на вооружение гусеничной и лыжной техники мобильные оперативные группы, перемещаясь по труднопроходимой местности, выполнили тактические действия по выявлению, осаде и обезвреживанию диверсионно-разведывательных групп незаконных вооруженных формирований, нарушивших государственную границу.

В ведомстве также отметили, что основной целью проводимых учений является оттачивание навыков коммандос по ходьбе на лыжах и управлению спецтехникой с учетом боевого опыта, обретенного в ходе второй карабахской войны, а также умелой маскировки в соответствии с рельефом местности и погодными условиями.