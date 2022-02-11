ВОЗ одобрила препарат для лечения тяжелых форм коронавируса
Применявшийся до настоящего времени для лечения артритов иммунодепрессор тоцилизумаб одобрен Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) в качестве медикаментозного средства для лечения тяжелобольных коронавирусом, передает «Девятый канал».
Согласно клиническим испытаниям, проведенным под эгидой организации, внутривенные инъекции тоцилизумаба снижают риск смерти у пациентов с тяжелой и крайне тяжелой формой COVID-19.
На сайте ВОЗ разъясняется, что препарат, являясь моноклональным антителом, подавляет спровоцированную коронавирусом избыточную активность рецептора ИЛ-6 (интерлейкина 6), блокируя тем самым развитие воспалительного процесса в организме. В сообщении также отмечается, что применение тоцилизумаба сократило период госпитализации тяжелобольных пациентов.