Германия перенесла генконсульство в Украине из Днепра во Львов

«Посольство Германии в Киеве продолжает работу, при этом сокращается численность дипсотрудников». Об этом заявила глава МИД ФРГ Анналена Бербок, ее слова приводятся на странице ведомства в Twitter.

По ее словам, Германия оставляет открытым посольство в Киеве, однако дипломатический персонал будет сокращен.

«Наше генеральное консульство в Донецке, работающее с 2014 года в Днепре, временно переносится во Львов», - говорится в сообщении.

Напомним, что ранее сегодня МИД Германии призвал своих граждан покинуть Украину, если их пребывание там необязательно. 24 января стало известно, что Германия уведомила Украину о намерении эвакуировать часть дипломатического корпуса и работников своего посольства в Киеве.