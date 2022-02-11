Зеленский высказался о возможном вторжении России

«Если у вас или у каких-то людей есть дополнительная информация о стопроцентном вторжении начиная с 16 числа … Российской Федерации в Украину, давайте нам, пожалуйста, такую информацию», - отметил Зеленский.

Украине нужны доказательства информации о том, что Россия планирует «вторжение» на 16 февраля. Об этом, как сообщает РБК, заявил президент Украины Владимир Зеленский, комментируя информацию о возможном вторжении РФ в Украину уже на следующей неделе, которую накануне обнародовали мировые СМИ со ссылкой на данные американской разведки.

По его словам, Украина готова к любым действиям «с любой стороны, с любых границ». При этом Зеленский обратил внимание на многочисленные публикации СМИ о «вторжении» России в Украину.

«Я считаю, что сейчас на информационном пространстве многовато информации о глубокой полномасштабной войне с Российской Федерацией», - указал он.

Относительно информации со стороны США и партнеров Зеленский заявил, что Украина принимает ее во внимание. «Но мы должны четко ее анализировать и готовиться к любым рискам», - добавил он, пишут украинские СМИ.

По его словам, пока полномасштабной войны нет. «И я должен говорить с обществом, имея реальную информацию. Мы получаем информацию из многих источников. У нас тоже есть разведка. Я не думаю, что она работает хуже разведки других государств», - заявил Зеленский.

Он также отметил, что появляющаяся информация о возможном вторжении может провоцировать панику в стране и никак не помогает Украине. А паника, по его словам, является лучшим другом врага.

Ранее агентство Bloomberg назвало дату «вторжения». По утверждению «знакомых с вопросом» источников американского агентства, речь идет о 15 февраля. Тем временем газета Politico сообщила, что президент США Джо Байден в ходе разговора в режиме видеоконференции с лидерами союзных стран заявил, что Россия якобы может совершить нападение на Украину 16 февраля. Издание также ссылается на собственные источники. США, Великобритания, Нидерланды, Финляндия, Латвия, Северная Македония, Черногория, Эстония, Япония, Южная Корея, Литва и Германия призвали своих граждан покинуть Украину или воздержаться от поездок в страну.