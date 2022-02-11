Ограничено участие Минфина и ЦБ в процессе приватизации Межбанка

Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал документ о внесении изменений в Указ от 2015 года «О мерах по финансовому оздоровлению Международного банка Азербайджана» для подготовки к приватизации пакета акций, принадлежащего государству.

Сообщается, что эти изменения приведут к ограничению участия Министерства финансов и Центрального Банка в процессе приватизации Межбанка.

Согласно изменениям, Министерство финансов не будет готовить план приватизации Международного банка Азербайджана, а Центральный Банк, в свою очередь, не будет принимать участия в процессе его финансового оздоровления.

Ранее в сентябре 2021 года президент Ильхам Алиев подписал Указ «О передаче Международного банка в управление Азербайджанскому инвестиционному холдингу».