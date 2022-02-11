Токаев провел оперативное совещание Совбеза

Выступивший на заседании генеральный прокурор Гизат Нурдаулетов доложил о ходе расследования событий января. По его словам, в настоящее время расследуется 3 024 уголовных дела. В ведении межведомственной следственной группы под руководством спецпрокуроров находится 177 дел по массовым беспорядкам и актам терроризма.

В Нурсултане под председательством президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева прошло совещание Совета Безопасности страны, на котором он назвал первоочередной задачей защиту конституционных прав граждан.

По данным органов прокуратуры, всего под стражей находится 779 лиц. Среди задержанных 24 члена ОПГ, 113 лиц имеют судимости за убийства, кражи, грабежи и разбои.

После изучения личности, состояния здоровья и других материалов 109 гражданам аресты заменены на подписку о невыезде и личное поручительство. Прокуроры освободили еще 103 человека, имея в виду недоказанность их участия в беспорядках.

Он отметил, что прокуроры находятся в контакте с адвокатами, правозащитниками и Уполномоченным по правам человека. Им предоставлен доступ в следственные изоляторы, ИВС и спецприемники для проверки условий содержания. Всего в прокуратуру поступило 305 жалоб задержанных. По 62 обращениям нарушения не подтвердились. По 170 фактам заведены уголовные дела по пыткам и превышению власти.

С докладами также выступили председатель Комитета национальной безопасности, министр внутренних дел, министр обороны и заместитель премьер-министра – министр иностранных дел Казахстана.

По итогам совещания президентом Токаевым государственным органам были даны поручения по тщательному объективному расследованию январских событий, защите прав задержанных граждан, своевременному информированию населения о ходе расследования.