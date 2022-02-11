Токаев провел оперативное совещание Совбеза
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев провел оперативное совещание Совета Безопасности, передает «Спутник».
В Нурсултане под председательством президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева прошло совещание Совета Безопасности страны, на котором он назвал первоочередной задачей защиту конституционных прав граждан.
Выступивший на заседании генеральный прокурор Гизат Нурдаулетов доложил о ходе расследования событий января. По его словам, в настоящее время расследуется 3 024 уголовных дела. В ведении межведомственной следственной группы под руководством спецпрокуроров находится 177 дел по массовым беспорядкам и актам терроризма.
По данным органов прокуратуры, всего под стражей находится 779 лиц. Среди задержанных 24 члена ОПГ, 113 лиц имеют судимости за убийства, кражи, грабежи и разбои.
После изучения личности, состояния здоровья и других материалов 109 гражданам аресты заменены на подписку о невыезде и личное поручительство. Прокуроры освободили еще 103 человека, имея в виду недоказанность их участия в беспорядках.
Он отметил, что прокуроры находятся в контакте с адвокатами, правозащитниками и Уполномоченным по правам человека. Им предоставлен доступ в следственные изоляторы, ИВС и спецприемники для проверки условий содержания. Всего в прокуратуру поступило 305 жалоб задержанных. По 62 обращениям нарушения не подтвердились. По 170 фактам заведены уголовные дела по пыткам и превышению власти.
С докладами также выступили председатель Комитета национальной безопасности, министр внутренних дел, министр обороны и заместитель премьер-министра – министр иностранных дел Казахстана.
По итогам совещания президентом Токаевым государственным органам были даны поручения по тщательному объективному расследованию январских событий, защите прав задержанных граждан, своевременному информированию населения о ходе расследования.