Федерация велосипедного спорта Азербайджана дала старт новому соревновательному сезону. Участники борются на 1-м этапе Кубка Азербайджана по шоссейному велоспорту, который продлится два дня.

В соревнованиях принимают участие 50 спортсменов в 3 возрастных категориях из разных клубов и обществ. Министр оборонной промышленности, президент Федерации велосипедного спорта Азербайджана Мадат Гулиев в интервью журналистам заявил, что политика заботы о молодежи, основа которой заложена общенациональным лидером нашего народа Гейдаром Алиевым, успешно продолжается президентом Ильхамом Алиевым.

"Я не знаю в мире такой страны, где молодежи уделяется такое же внимание и забота, как и у нас. Наше сегодняшнее мероприятие - это не просто гонка. Наша молодежь готовится к новым победам", - сказал президент федерации.

В первый день соревнований велосипедисты соревновались в индивидуальной гонке на 14 км. Среди спортсменов до 17 лет лучшими показателями опередили всех своих соперников члены Республиканской олимпийской школы велоспорта Радха Шабанова и Тамерлан Витовский. Другие представители этой школы Диана Сидоренко и Кямран Мирзаханов заняли 1-е место среди молодежи. В возрастной категории U23/Elite лучше всех показали себя Лала Абдурахманова, член олимпийской велосипедной школы № 7, и Муса Микаилзаде, представитель велосипедного клуба Министерства оборонной промышленности.

Во 2-й соревновательный день 1-го этапа Кубка Азербайджана велосипедисты будут бороться в групповой гонке.