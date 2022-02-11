Борьба с инфляцией продолжается: Эрдоган снизил ставку НДС до 1%

Ставка НДС на ряд продовольственных товаров первой необходимости в Турции снижена с 8 до 1 процента. О решении объявил в субботу президент Реджеп Тайип Эрдоган, передает «Анадолу».

Обращаясь в режиме видеоконференции к участникам заседания на тему нового пакета мер по поддержке экономики Турции, Эрдоган подчеркнул значимость борьбы с высокой инфляцией, сообщив о подписании нового решения.

«На фоне роста цен на продовольственные товары на мировых рынках, во многих странах растет инфляция. Турция также чувствует на себе влияние этой тенденции. Ранее мы предприняли успешные шаги по стабилизации курса национальной валюты. Сегодня же я объявляю о снижении ставки налога на добавленную стоимость с 8 до одного процента на ряд наименований продовольственных товаров первой необходимости», - сказал турецкий президент.