Сегодня состоялся еще один ответный четвертьфинальный матч Кубка Азербайджана по футболу.

«Сабах» на своем стадионе «Банк Республика Арена» принимал «Нефтчи». Встреча завершилась со счетом 3:1 в пользу гостей. В первом матче команды сыграли вничью 1:1. Таким образом, в полуфинал вышел «Нефтчи».

В сегодняшней игре на 41-й минуте счет открыл футболист «Сабаха» Хуан Камара. «Нефтчи» все свои голы забил с 61-й по 68-ю минуты – отличились Эмин Махмудов и дважды Рамон Мачадо.

Игра получилась скандальной. Из-за потасовки на 75-й минуте с поля были удалены сразу два футболиста «Сабаха» - Алексей Исаев и Салахат Агаев. Также красную карточку получил главный тренер команды Мурад Мусаев.