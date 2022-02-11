Бизнесмены из Санкт-Петербурга, Саратова и Башкортостана приедут в Баку

Торговый представитель России в Азербайджане Руслан Мирсаяпов заявил, со следующей недели в Азербайджан начнут прибывать бизнес-делегации из различных российских регионов. Об этом он сказал в интервью «Интерфакс».

По его словам, в Азербайджан прибудут делегации из Саратовской области, Санкт-Петербурга, Ленинградской области и Башкортостана.

«Еще через неделю в Баку прилетит представительная бизнес-миссия из Улан-Удэ, а в начале марта приедут предприниматели из Дагестана. Что касается дальнейших планов, то в апреле Минпромторг России направит в Азербайджан миссию предприятий, производящих оборудование для нефтегазовых промыслов и для строительства железных дорог», - сказал Мирсаяпов.

Он также подчеркнул, что уже 14 российских предприятий заявили о намерении участвовать в проектах возрождения Карабаха и восточного Зангезура.