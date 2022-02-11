«Азеригаз» выявил незаконное вмешательство в газоснабжение в известном ресторане

Ресторан Nеshve в Наримановском районе столицы, имеющий задолженность в размере 5753 манатов, был отключен от газоснабжения. В ходе проверки спустя два дня выяснилось, что абонент незаконно использовал природный газ, самовольно установив железный передатчик.

Когда сотрудники «Азеригаз» хотели осмотреть кухню ресторана, его сотрудники не сразу пустили их туда, заявив, что пользуются газовым баллоном. Однако при осмотре кухни было обнаружено, что проводник открыт.