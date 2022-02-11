Азербайджан отправил в Россию первый поезд в рамках проекта «Агроэкспресс»
«Азербайджан отправил в Россию первый поезд с грузом хурмы в рамках проекта «Агроэкспресс». Об этом говорится в сообщении пресс-службе компании «РЖД логистика».
Отмечается, что конкурентоспособность экспортных товаров во многом обеспечивают эффективные схемы их транспортировки и распределения.
«Проект «Агроэкспресс» достигает именно этой цели и способствует продвижению российской сельхозпродукции на внешних рынках. Развитие таких комплексных логистических сервисов на маршрутах МТК «Север – Юг» в ближайшей перспективе позволит российским производителям расширить сотрудничество со странами Каспийского бассейна, Персидского залива и Южной Азии», - сказал председатель правления АО «Росэксимбанк» Азер Талыбов.
Об участии Азербайджана в проекте «Агроэкспресс» 16 декабря сообщал вице-премьер Шахин Мустафаев, выступая на конференции «Современное состояние и перспективы российско-азербайджанских экономических отношений в контексте интеграционных процессов».
Ранее президент РФ Владимир Путин дал поручение в рамках стабилизации цен на продукты увеличить ввоз в РФ сельхозпродукции из стран СНГ.