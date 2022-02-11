Азербайджан отправил в Россию первый поезд в рамках проекта «Агроэкспресс»

«Азербайджан отправил в Россию первый поезд с грузом хурмы в рамках проекта «Агроэкспресс». Об этом говорится в сообщении пресс-службе компании «РЖД логистика».

Отмечается, что конкурентоспособность экспортных товаров во многом обеспечивают эффективные схемы их транспортировки и распределения.

«Проект «Агроэкспресс» достигает именно этой цели и способствует продвижению российской сельхозпродукции на внешних рынках. Развитие таких комплексных логистических сервисов на маршрутах МТК «Север – Юг» в ближайшей перспективе позволит российским производителям расширить сотрудничество со странами Каспийского бассейна, Персидского залива и Южной Азии», - сказал председатель правления АО «Росэксимбанк» Азер Талыбов.