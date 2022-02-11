Пентагон вывез из Украины 150 военных инструкторов

Глава Пентагона Ллойд Остин отдал распоряжение временно вывезти из Украины около 150 военных инструкторов, передает агентство Reuters со ссылкой на двух американских чиновников.

Решение было принято Остином после того, как Госдепартамент США приказал некоторым сотрудникам американского посольства в Украине покинуть ее территорию.

«Данное решение было принято из предосторожности», - приводит издание слова одного из них.

По словам источников агентства, информация о том, куда США в дальнейшем направят своих военных инструкторов, пока отсутствует.