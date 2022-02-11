Блинкен и Лавров обсудили дипломатическое решение ситуации в Украине

«Госсекретарь США Энтони Блинкен обсудил с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым возможности для дипломатического разрешения ситуации вокруг Украины». Об этом говорится в распространенном заявлении главы пресс-службы Госдепартамента Неда Прайса.

Сообщается, что стороны выразили общее острое беспокойство относительно ситуации в Украине.

Как указывается в документе, Блинкен заявил, что остаются дипломатические пути разрешения кризиса, однако это потребует от Москвы деэскалации и участия в диалоге. Он подчеркнул, что Москва столкнется с решительным, масштабным и объединенным трансатлантическим ответом в случае агрессии против Украины.