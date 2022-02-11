«Президент США Джо Байден в субботу обсудил с российским лидером Владимиром Путиным эскалацию напряженности на границе России и Украины». Об этом говорится в заявлении Белого Дома.

В офисе американского президента также отметили, что Джо Байден заявил Владимиру Путину, что США готовы к любому варианту развития событий вокруг Украины и нацелены на дипломатию с Россией.

«Президент Байден ясно дал понять президенту Владимиру Путину, что, хотя Соединенные Штаты по-прежнему готовы заниматься дипломатией при полной координации с нашими союзниками и партнерами, мы в равной степени готовы и к другим сценариям», - сообщается в заявлении.