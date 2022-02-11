Немецкий функционер осматривает инфраструктуру, существующую в Баку для проведения соревнований по борьбе. Дитман побывал на двух спортивных аренах и в нескольких отелях.

Как известно, 5-6 ноября в столице Азербайджана впервые пройдет Кубок мира по греко-римской борьбе. Соревнования примет Бакинский дворец спорта, в котором побывал представитель UWW.

Помимо этого, Баку претендует на проведение чемпионата Европы 2023 года. Он намечен на 17-23 апреля. Единственный соперник – хорватский Загреб.

Ранее чемпионат Европы проводился в Баку в 2010 году. Если Азербайджан получит право на организацию Евро-2023, то соревнование пройдет во Дворце спорта имени Гейдара Алиева. Карл-Мартин Дитман посетил и этот спортивный объект.

«Впервые я побывал в Баку в 2009 году, а последний мой визит пришелся на Европейские игры 2015 года, - вспоминает Дитман. – Азербайджанская борьба очень сильна, ваша страна добилась больших успехов. Соревнования здесь всегда проходят на высоком уровне. В последние годы вы завоевали на международных соревнованиях много медалей.

Сборная моей страны – команда Германии по греко-римской борьбе - неоднократно проводила сборы с командой Азербайджана. Что касается проведения в Баку международных соревнований, то тут нет никаких проблем. В вашей столице есть очень хорошие отели. А условия, которые имеются во Дворце спорта имени Гейдара Алиева, позволяют проводить самые престижные соревнования. На такой большой арене можно организовать любой чемпионат».