Россия засекла американскую подлодку возле Курильских островов военный атташе сша вызван в минобороны
«Российский военный корабль заставил американскую подводную лодки покинуть территориальные воды России в районе Курил, где ВМФ России проводит учения». Об этом говорится в сообщении Министерства обороны РФ.
Отмечается, что военные заявили, что оповестили экипаж подлодки США о нахождении в территориальных водах России и потребовали от нее всплыть, но американские военные это проигнорировали.
«В соответствии с руководящими документами по защите государственной границы Российской Федерации в подводной среде экипажем фрегата ТОФ «Маршал Шапошников» были применены соответствующие средства», - говорится в сообщении Минобороны.
Также в ведомстве указали, что американская подводная лодка использовала самоходный имитатор для раздвоения цели на средствах радиолокационного и акустического контроля и с максимальной скоростью покинула территориальные воды России.
«Отряд кораблей Тихоокеанского флота продолжает плановые учения, в том числе осуществляет контроль подводной среды в целях воспрещения нарушения государственной границы Российской Федерации», - заявили в Минобороны РФ, добавив, что атташе по вопросам обороны при посольстве США в Москве был вызван в Минобороны РФ в связи с ситуацией с американской подлодкой в районе Курильских островов.