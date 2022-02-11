«Российский военный корабль заставил американскую подводную лодки покинуть территориальные воды России в районе Курил, где ВМФ России проводит учения». Об этом говорится в сообщении Министерства обороны РФ.

Отмечается, что военные заявили, что оповестили экипаж подлодки США о нахождении в территориальных водах России и потребовали от нее всплыть, но американские военные это проигнорировали.

«В соответствии с руководящими документами по защите государственной границы Российской Федерации в подводной среде экипажем фрегата ТОФ «Маршал Шапошников» были применены соответствующие средства», - говорится в сообщении Минобороны.