Чавушоглу: Турция не верит во вторжение России в Украину

Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу обратился к странам Запада с призывом перестать дезинформировать мировую общественность о якобы планах России вторгнуться в Украину, передает Вестник Кавказа.

Он подчеркнул необходимость быть осторожным в подобных заявлениях, в первую очередь потому, что они деструктивно действуют на украинское общество, сея панику.

Чавушоглу сообщил, что Анкара официально получила подтверждение от Москвы и Минска того факта, что российская армия не намеревается вторгаться на территорию Украину.

«Также Анкара считает нереалистичным вторжение России в Украину, когда Москва ведет переговоры с НАТО по гарантиям безопасности», - обратил внимание министр иностранных дел Турции.