Тенгиз Аблотия, автор haqqin.az 21:23

Сколько раз все мы с тоской по утраченному прошлому вспоминали удивительный, прекрасный, неповторимый 2019 год! Год, когда ни один из нас даже внимания не обращал на то, как все вокруг гармонично, контрастно и замечательно. Увы, чтобы оценить эти прелести жизни, человечеству надо было по горло увязнуть в болоте безнадежности… Конечно, больше всего по 2019 году мы скучали в двадцатом, когда из-за нагрянувшей пандемии коронавируса всё вокруг закрылось, когда улицы опустели, люди забились по углам своих квартир, бизнес парализовало, а экономика впала в состояние клинической смерти…

Сегодня, хвала Всевышнему, аномальные времена вроде миновали, и человечество из состояния панического ужаса перед глобальной заразой стало понемногу переходить в стадию психологической адаптации и даже индифферентности. Из чего вовсе не следует, что причин для тоски по 2019 году у нас больше нет. Есть, да еще какие! Разве мы не скучаем по времени, когда можно было смотреть на цены в наших магазинах без риска заполучить инфаркт миокарда? «В наших магазинах» — это не конкретно наших с вами, а в любых, будь то традиционно сытая Бельгия, проблемная Сирия или голодная Эритрея. Увы, рост мировых цен буквально на всё бьет все мыслимые и немыслимые рекорды. Согласитесь, с тем, что уже третий год подряд творится с ценами, есть что-то нелогичное и неправильное. Когда на дворе кризисные времена, когда замирает экономика, теряются доходы большей части населения и падает покупательский спрос, параллельно падают и цены на продукты и товары первой необходимости, верно? Во всяком случае, это происходило всегда!

Как правило, в начальной фазе кризиса, пока народ в панике сметает с прилавков все подряд, цены растут, поскольку спрос многократно превышает предложение. Но со временем, когда подсобки и полки в квартирах до отказа забиты запасами соли, сахара, спичек, макарон и картофеля, начинается обвал - на фоне буксующей экономики выясняется, что у населения нет денег на покупку самых необходимых товаров. Какое-то время цены еще держатся, поскольку народ начинает тратить накопленное, но через месяц–другой заканчивается «кубышка», после чего, казалось бы, даже самый скаредный производитель не станет повышать цены - денег у народа все равно нет. Так было, и мы с вами, бывшие советские люди, выжившие в суровые 90-е годы, хорошо помним времена, когда в Баку, Тбилиси или Ереване можно было по цене подержанной легковушки купить полноценную квартиру в центре города. Железная диалектика рыночной экономики: нет работы - нет денег, нет денег - нет покупателей, падает спрос - падают цены - работала всегда. Кроме двух последних лет. Ни резкое падение темпов мировой экономики, ни повальное закрытие бизнесов, ни потеря доходов большей частью населения, ни тотальный карантин так и не привели к снижению цен. Скажу откровенно: я ждал этого со дня на день, не переставая удивляться. Как такое может быть? Кризис утюжит всё и всех, а цены не падают? Здравый смысл оптимистично нашептывал: «Терпи, мужик, это не будет продолжаться до бесконечности! Вот сейчас потратишь последние сбережения, останутся у тебя деньги только на хлеб и крупу, и все, цены поползут вниз!..» Увы, судя по всему, в этой истории здравый смысл подхватил штамм «дельта» и умер. Потому, что цены не только не падали, но и росли. Причем как на дрожжах! По сей день не могу понять, каким образом люди, лишившиеся источников дохода, потерявшие работу и не получившие, в отличие экономически развитых государств, достойных компенсаций, умудрялись при этом не изменить своим потребительским привычкам. Причем настолько, что спрос, а вместе с ним и цены на все - от картофеля до хрусталя - выросли до космических высот.

Загадка! Сегодня наши жалобы на рост цен в период разгара пандемии выглядят до смешного наивными. Ибо тогда мы просто не знали, что такое настоящий, катастрофический, разрушительный рост цен. Сегодня, когда пандемия становится прошлым, точнее, обыденным настоящим, мы это отчетливо видим. И вот тут-то логика рыночной экономики видна отчетливо. Мировая экономика приготовилась к долгой пандемии, снизила темпы производства, резко сократила инвестиции, перепрятала в ангары, ставшие вдруг ненужными контейнеровозы, поскольку была уверена, что так будет продолжаться как минимум еще несколько лет. А потом вдруг умные ребята из «Файзер», «Астра-зенека», «Джонсон и Джонсон» придумали-таки вакцину, после чего коронавирус не то чтобы навсегда ушел из жизни, но постепенно утратил зловещую репутацию «легочного убийцы». После чего народ осмелел, стал возвращаться в магазины и даже летать за границу. Причем так активно, что спрос на все товары и сервисные услуги достиг уровня 2019 года. И вот тут-то и возник самый острый за всю историю человечества конфликт интересов между производством и потреблением. Дело в том, что мировой экономике, которая уже перестроилась на долгие «пандемические» годы, было очень непросто сдать назад и вернуться к прежним, «доковидным» объемам производства. Поясню на примере. Если в 2020 году вы не вложили необходимые средства в добычу газа и нефти, то в 2022-м вы получите дефицит углеводородов. Соответственно, если инвестировать в 2022 году, прибыль вы получите не раньше, чем через полтора-два год. Таким образом, паника в стане производителей и экспортеров, не желающих терять десятки, а то и сотни миллиардов долларов, погрузила мир в инфляционную лихорадку, которая, в свою очередь, вызвала безоглядный, неконтролируемый рост цен. Дорожает все - энергоносители, зерно, металлы, сырье, вся продовольственная корзина. По сути, и обвинить в этом некого, поскольку стадный инстинкт – понятие безымённое и безадресное. Что же касается постсоветского пространства, то здесь все совсем плохо, поскольку после 2019 года и без того невысокие доходы населения так и не выросли. Впрочем, как говорится, не до жиру: те, кому хотя бы удалось их не потерять, должны радоваться.