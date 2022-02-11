В Баку планируется установить самый высокий флагшток в мире высотой 191 метр. Проект будет реализован турецкой компанией Chimtas, передает Qafqazinfo.

Отмечается, что он будет состоять из 9 сегментов стальных конических труб диаметром от 5,7 м до 2 м и весом от 230 до 13 тонн, а также вращающегося сегмента, который будет размещен над основанием опоры.

Ожидается, что производство флагштока, строительство которого началось в сентябре 2021 года, будет оснащено внутренними частями и доставлено в Баку через Каспийское море в апреле 2022 года.