Кара: Азербайджан может сыграть ключевую роль в улучшении израильско-турецких отношений

«Азербайджан способен сыграть ключевую роль в улучшении израильско-турецких отношений. И Турция, и Израиль сыграли свою роль в победе Азербайджана во второй карабахской войне. Сейчас обе страны помогают Азербайджану в восстановлении региона. По этой причине примирение Турции и Израиля, как и дальнейшее налаживание отношений между странами, отвечает национальным интересам Азербайджана». Об этом заявил в интервью Israel Hayom экс-министр связи Израиля Аюб Кара.

По его мнению, Азербайджан должен сыграть решающую роль в улучшении турецко-израильских отношений.

«Азербайджан обладает значительным влиянием, поскольку дружит с Израилем на протяжении многих лет. Это свободное государство, близкое к нашему региону. У Азербайджана те же интересы, что и у Израиля», - считает израильский экс-министр.