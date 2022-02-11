Кара: Азербайджан может сыграть ключевую роль в улучшении израильско-турецких отношений
«Азербайджан способен сыграть ключевую роль в улучшении израильско-турецких отношений. И Турция, и Израиль сыграли свою роль в победе Азербайджана во второй карабахской войне. Сейчас обе страны помогают Азербайджану в восстановлении региона. По этой причине примирение Турции и Израиля, как и дальнейшее налаживание отношений между странами, отвечает национальным интересам Азербайджана». Об этом заявил в интервью Israel Hayom экс-министр связи Израиля Аюб Кара.
По его мнению, Азербайджан должен сыграть решающую роль в улучшении турецко-израильских отношений.
«Азербайджан обладает значительным влиянием, поскольку дружит с Израилем на протяжении многих лет. Это свободное государство, близкое к нашему региону. У Азербайджана те же интересы, что и у Израиля», - считает израильский экс-министр.
Кара также напомнил слова помощника президента Азербайджана Хикмета Гаджиева о том, что Турция - братская страна Азербайджана, а Израиль - стратегический партнер.
«Мы хотим, чтобы наши друзья дружили друг с другом. Если стороны согласятся с такой инициативой, то Азербайджан будет это приветствовать. В прошлом Азербайджан уже предлагал провести трехсторонний саммит, который укрепил бы отношения между тремя странами», - заявил тогда Хикмет Гаджиев.