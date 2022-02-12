Генпрокуратура Украины признала Саакашвили потерпевшим

В Украине уже начали производство по факту превышения служебных полномочий работниками правоохранительных органов Грузии в отношении Саакашвили (часть 3 статьи 365 УК Украины) 14 января 2022 года. Потерпевшим экс-президента признали с учетом того, что из-за «неправомерных действий» ему был «причинен физический и моральный ущерб».

«Процессуальным руководителем Генпрокуратуры Украины во время досудебного следствия гражданин Украины, председатель Исполнительного комитета Национального совета реформ Украины Михаил Саакашвили признан потерпевшим в соответствии со статьей 55 Уголовного процессуального кодекса Украины», - говорится в заявлении.

Расследование двух возможных фактов бесчеловечного обращения с заключенным Саакашвили продолжают и в Грузии. Проверку ведет Служба государственного инспектора. По решению властей с 1 марта эту службу упразднят, а на ее базе создадут два новых ведомства.

В первом случае речь идет о возможном факте нанесения физических и словесных оскорблений во время перевода Саакашвили из руставского пенитенциарного учреждения в больницу глданской тюрьмы. Другое дело госинспектор начал из-за инцидента, произошедшего во время перевода Саакашвили из Горийского военного госпиталя в пенитенциарное учреждение №12 в Рустави. Экс-президент утверждает, что с использованием физической силы у него пытались отнять наручные часы.