После переговоров с Путиным Макрон позвонил Зеленскому

Президент Франции Эммануэль Макрон в субботу позвонил по телефону президенту Украины Владимиру Зеленскому после разговора с Владимиром Путиным. Об этом говорится в сообщении офиса главы украинского государства.

В ходе разговора Зеленский отметил, что они с Макроном обсудили ситуацию по безопасности и пути активизации мирного процесса в рамках «Нормандского формата» и «Трехсторонней контактной группы». Кроме того, стороны обменялись мнениями по поводу последних международных переговоров. Вероятно, речь идет о разговоре Макрона с Путиным, который состоялся ранее сегодня.

«Продолжили диалог с Эммануэлем Макроном. Поблагодарил его за визит в Украину. Говорили о ситуации с безопасностью и путях активизации мирного процесса в рамках «Нормандского формата» и ТКГ. Обменялись мнениями относительно последних международных переговоров. Ценю личную вовлеченность Эммануэля Макрона в процесс деэскалации», - написал Зеленский по итогам телефонного разговора с президентом Франции.