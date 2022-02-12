Купит ли Молдавия газ у Азербайджана?

"Молдавия может получить газ из Азербайджана, который поставляет его через Грузию в Турцию через Трансанатолийский газопровод (TANAP). Технически возможно прокачать газ из этого трубопровода к границе нашей республики через Трансбалканский трубопровод, который проходит через Болгарию и Румынию", - сказал Дамашкан.

Молдавия имеет возможность купить газ у Азербайджана, но добиться более выгодной цены, чем у "Газпрома", будет очень непросто. Такое мнение высказал в беседе с ТАСС молдавский эксперт в области энергетики Андрей Дамашкан, комментируя переговоры по вопросам энергетики, которые провел на этой неделе в Баку вице-премьер, министр иностранных дел и европейской интеграции Молдавии Николай Попеску.

"Транспортное плечо здесь получается довольно существенное, по объемам, цене прокачки необходимо будет договариваться сразу с несколькими операторами, которые контролируют разные участки этих трубопроводов. Но еще более сложно будет договориться о выгодной цене на газ, спрос на который сейчас в мире очень высок, - отметил эксперт. - Азербайджан вряд ли пойдет на серьезные уступки, так как его газ востребован, особенно сейчас, когда в Европе так много говорят о необходимости нахождения альтернативы поставкам из России. И для нашей страны, которая получает "голубое топливо" по долгосрочному контракту у российского концерна, добиться более выгодной цены у Баку будет очень непросто". Вместе с тем Дамашкан не исключил, что Кишинев, ведя эти переговоры, рассчитывает на так называемый "спотовый" обмен газа.

"Допустим, вы приобрели газ в Азербайджане, у кого-то он есть в Европе. При определенных условиях вы можете выгодно обменяться имеющимися объемами, сэкономив на транспортировке, и получить хорошую цену", - сказал эксперт.

В том, что закупка Молдавией газа в Азербайджане технически возможна, согласен и другой молдавский эксперт, бывший директор Национального агентства по регулированию в энергетике (НАРЭ) Виктор Парликов. Вместе с тем он считает, что Кишиневу сейчас необходимо искать альтернативные источники поставок газа.

"Отношения с "Газпромом" у нас складываются непросто. Республика уже получила несколько предупреждений о возможном отключении газа за несвоевременную оплату по контракту, чего не наблюдалось уже многие годы. Также есть серьезные разногласия по условиям аудита исторического долга республики за газ - недавно российский концерн о них предупредил, - пояснил Парликов. - В непростых переговорах с "Газпромом" нашему правительству не помешали бы уже имеющиеся договоренности об альтернативных поставках газа от других поставщиков. Это помогло бы вести их с более выгодных условий".