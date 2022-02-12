Турция не рекомендует своим гражданам ехать на восток Украины
Гражданам Турции рекомендовано не посещать «без особой надобности» восточные районы Украины. Соответствующее уведомление распространил в субботу МИД Турции.
В ведомстве отметили, что Анкара внимательно отслеживает ситуацию в сфере безопасности в Украине.
«В данной связи рекомендуем гражданам без особой надобности не посещать приграничные районы на востоке Украины. Гражданам Турции необходимо принять все необходимые шаги по обеспечению личной безопасности и при необходимости связаться с посольством Турции в Киеве», - говорится в сообщении.