Норвегия отменила большинство коронавирусных ограничений

Власти Норвегии отменяют большинство коронавирусных ограничений. Об этом заявил премьер-министр страны Йонас Гар Стёре, передает DW.

«Пандемия больше не представляет собой серьезную угрозу для здоровья большинства из нас», - говорится в заявлении премьер-министра.

Теперь норвежцам больше не нужно соблюдать социальную дистанцию и носить защитные маски в людных местах. Правительство также отменило необходимость делать тест на коронавирус при въезде в страну.