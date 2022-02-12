Израиль готовится к эвакуации своих граждан из Украины

В субботу, 12 февраля, состоялось совещание правительства Израиля с участием премьер-министра Нафтали Беннета, министра иностранных дел Яира Лапида и министра обороны Бени Ганца, посвященное ситуации в Украине, передают «Новости Израиля».

Сообщается, что правительство обратилось ко всем израильтянам, находящимся в настоящее время на территории Украины, с призывом вернуться домой немедленно.

Израильские авиаперевозчики Arkia и El Al объявили, что увеличат число рейсов из Украины для израильтян, стремящихся вернуться в Израиль из-за угрозы эскалации конфликта.