Израиль готовится к эвакуации своих граждан из Украины
В субботу, 12 февраля, состоялось совещание правительства Израиля с участием премьер-министра Нафтали Беннета, министра иностранных дел Яира Лапида и министра обороны Бени Ганца, посвященное ситуации в Украине, передают «Новости Израиля».
Сообщается, что правительство обратилось ко всем израильтянам, находящимся в настоящее время на территории Украины, с призывом вернуться домой немедленно.
Израильские авиаперевозчики Arkia и El Al объявили, что увеличат число рейсов из Украины для израильтян, стремящихся вернуться в Израиль из-за угрозы эскалации конфликта.
Министр обороны Бени Ганц поручил ЦАХАЛу подготовиться к сценарию, при котором от него потребуется помощь в эвакуации израильтян с территории Украины. По оценкам МИД страны, в настоящее время на территории Украины находятся 150 тысяч израильтян.
Посольство Израиля в Киеве во главе с послом Михаилом Бродским пока продолжает свою работу в полном объеме. Израильское дипломатическое представительство также будет усилено несколькими сотрудниками для решения неотложных вопросов, таких, как оформление документов для выезда из страны.