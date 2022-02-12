В Гёйчае автомобиль сбил мать и сына, ребенок погиб

В Гёйчайском районе произошло дорожно-транспортное происшествие со смертельным исходом, передает АПА.

Инцидент произошел сегодня, 12 февраля, перед магазином на проспекте Гейдара Алиева в городе Гёйчай.

Легковой автомобиль BMW с государственным номерным знаком 99-İY-075 на большой скорости сбил пешеходов - 38-летнюю Турану Насирову и ее 14-летнего сына. Пострадавшие были доставлены в Центральную больницу Гёйчайского района. От полученных травм подросток скончался в больнице. Состояние женщины остается тяжелым.

Водитель автомобиля, сбивший пешеходов, скрылся с места происшествия. По факту в Гёйчайском районном отделе полиции проводится расследование.