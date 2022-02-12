В Кремле рассказали детали разговора Путина и Байдена

«Джозеф Байден ожидаемо в контексте напряженной ситуации вокруг Украины упомянул возможные антироссийские санкции, но при этом не на этом именно вопросе делался акцент в ходе достаточно продолжительной беседы с российским лидером», - сказал Ушаков.

«Президенты России и США Владимир Путин и Джо Байден говорили более часа. Сегодняшний разговор прошел в обстановке беспрецедентного нагнетания американскими официальными лицами истерии о якобы неминуемом вторжении России в Украину. Это всем известно». Об этом журналистам сказал помощник российского лидера Юрий Ушаков.

Он также подчеркнул, что разговор президентов России и США был сбалансированным и деловым, добавив, что Путин напомнил о том, что в годы холодной войны СССР и США были противниками, а в 1990-е - друзьями, но НАТО расширялась и приблизилась к границам России.

«Владимир Владимирович прошелся и по истории взаимоотношений между США, НАТО и Россией – что в итоге привело к нынешней кризисной ситуации. Президент России, в частности, отметил, что в годы холодной войны Советский Союз и США были, конечно, стопроцентно противниками. А например, в 1990-е годы мы были вроде бы друзьями. Но даже тогда США и НАТО вели далеко не конструктивную линию в отношении России. Ведь именно тогда началось практическое расширение сферы деятельности НАТО, именно тогда были приняты новые члены, и альянс приблизился к границам России», - сказал Ушаков.

Путин также заявил, что Россия завершила межведомственную проработку своих действий в свете ответа НАТО и США на предложения по гарантиям безопасности, и об этом будет объявлено в ближайшее время.

«Было сказано, что мы уже практически завершили межведомственную проработку наших возможных действий, и об этом будет объявлено в ближайшее время. Россия в ближайшее время доведет свой ответ до США и НАТО по гарантиям безопасности, президенты условились продолжить контакты», - сообщил помощник российского лидера по международным делам.