Во Франции протестуют против ограничений

Более 30 тысяч человек приняли участие в протестной акции против ковидных ограничений «Конвой свободы» по всей Франции, передает РИА Новости.

Глава МВД Франции Жеральд Дарманен сообщил, что в субботу было задержано 54 человека и выписано 337 штрафов.

Проведение акции было запрещено властями Парижа. Но в субботу днем часть автоколонны въехала на Елисейские поля. Полиция неоднократно применяла слезоточивый газ.

К вечеру большую часть Елисейских полей правоохранительные органы зачистили. Однако позднее часть манифестантов вернулись на авеню. Согласно сообщениям в социальных сетях, усиленные наряды полиции по-прежнему находятся на Елисейских полях, периодически прибегая к применению слезоточивого газа.