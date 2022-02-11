Канада приостановила работу своего посольства в Украине на фоне ухудшения ситуации с безопасностью в стране, говорится в заявлении главы МИД страны Мелани Жоли.

«Учитывая ухудшение ситуации с безопасностью, вызванное сосредоточением российских войск на границе с Украиной, власти Канады организуют временное представительство во Львове и приостанавливают работу посольства в Киеве», - сообщила глава МИД.

По словам Жоли, работа посольства будет возобновлена, как только позволит обстановка с безопасностью в стране.

Согласно заявлению главы МИД, консульские услуги канадским гражданам в Украине будет оказывать временное диппредставительство во Львове.