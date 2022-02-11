Чавушоглу обсудил с Кулебой безопасность Черного моря

Министры иностранных дел Украины и Турции Дмитрий Кулеба и Мевлют Чавушоглу в телефонном разговоре обсудили ситуацию с безопасностью в Украине, в частности в акваториях Черного и Азовского морей, а также военно-техническое двустороннее сотрудничество. Об этом написал в Telegram глава МИД Украины.

«Содержательный разговор с турецким коллегой и другом Мевлютом Чавушоглу по поводу созданного Россией кризиса безопасности и угроз в Азовском и Черном морях, дипломатических путей снижения напряжения. Приветствую активные усилия Анкары. Обсудили развитие военно-технического сотрудничества Украины и Турции», - написал Кулеба.