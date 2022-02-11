Фарид Исаев, обозреватель haqqin.az 01:33

В Синьцзян-Уйгурский автономный округ после зимних Олимпийских игр в Пекине сможет приехать Верховный комиссар ООН по правам человека Мишель Бачелет. Однако визит комиссара ООН будет «дружеским» — она не будет иметь права проводить расследования или допросы. Понятно, что зимняя Олимпиада в Пекине просто обязана была спровоцировать новую информационную кампанию по «уйгурскому вопросу». Олимпийцы несли огонь, а параллельно с этим «отжигали» западные масс-медиа, повторяя давно заезженное о «миллионах репрессированных», «рабском труде заключенных», массовых изнасилованиях и принудительной стерилизации уйгурских женщин.

Доходило до маразма: официальные лица США на полном серьезе требовали от Пекина предоставить «доказательства того, что олимпийская форма сборной Китая создавалась без участия уйгуров, а олимпийские объекты строились без привлечения заключенных из Синьцзян-Уйгурского автономного округа». А поскольку Пекин на это требование не ответил, видимо, находясь в состоянии шока от них, легендарная женщина Джен Псаки объявила: «Администрация Байдена не будет направлять дипломатических или официальных представителей на зимние Олимпийские и Паралимпийские игры в Пекине 2022 года, учитывая продолжающийся геноцид и преступления против человечности в Синьцзяне и другие нарушения прав человека». Подозреваю, что такое решение было бы принято и в том случае, если бы Китай и предоставил какие-то «доказательства». Все равно в Вашингтоне сочли бы их «недостаточными и неубедительными». Поэтому в Китае решили на Потомаке бисер не разбрасывать, поскольку непредвзятому наблюдателю давно понятно: «уйгурский вопрос» - это не про заботу об уйгурах, а о последовательной антикитайской политике Вашингтона и его союзников на этом направлении.

Поэтому в Пекине решили договариваться не с американцами, а с ООН. Результатом переговоров и стало решение о том, что Мишель Бачелет посетит Синьцзян с ознакомительным визитом. В ответ Управление Верховного комиссара ООН по правам человека пообещало, что не будет выпускать отчет о ситуации с уйгурами, пока не закончатся все мероприятия, связанные с Олимпиадой. Синьцзян всегда был для Китая проблемным регионом. Экономическая отсталость, нищета и архаика, низкий уровень образования, сепаратизм и экстремизм – вот его характерные черты, сохранившиеся до начала 2000-х. Кстати, местные исламисты к этому времени уже начали активно встраиваться в «глобальную сеть джихада», установив тесные связи с «Аль-Каидой». В преддверии пекинской Олимпиады-2008 Исламская партия Туркестана (TIP) запустила в интернете видеоролик с обращением, в котором говорилось: «Мы, члены TIP, объявили войну Китаю. Мы выступаем против оккупации Китаем нашей родины - Восточного Туркестана, который является частью исламского мира… Пожалуйста, не находитесь рядом с китайцами в одном здании, в одном магазине, в одном автобусе или в одном поезде. Пожалуйста, не летайте с китайцами в одном самолете». В Пекине к этому отнеслись со всей серьезностью, поскольку за месяц до этого командир TIP Сейфулла взял на себя ответственность за несколько терактов на территории Китая. И ответ был достаточно жесткий – карательные меры в отношении исламских экстремистов и сепаратистов, а также их пособников. Не хочу утверждать, что все было проделано со стопроцентным соблюдением законности и ни один невиновный не пострадал. По-всякому бывало, но ведь и угроза была нешуточной.

Но вскоре китайское руководство поняло еще одну вещь, которая, кстати, многими не понята до сих пор: экстремизм и джихадизм имеют в первую очередь социально-экономические корни. Это понимание совпало с началом инициативы «Пояс и Путь», в которой Синьцзяну отводилось одно из ключевых мест. И было принято решение полностью модернизировать эту территорию. Что, в свою очередь, требовало приспособить местное население к требованиям современности. Когда на Западе кричат о том, что «Пекин переселяет в Синьцзян 300 тысяч китайцев в ущерб местному населению», то надо понимать, что сюда командируются специалисты, которых здесь недостаточно, а зачастую попросту нет – инженеры всех специальностей, специалисты по IT, железнодорожники и энергетики. Когда на Западе кричат о том, что в Синьцзяне заставляют изучать китайский язык – то нужно понимать, что в противном случае уйгуры просто окажутся неконкурентоспособными на рынке труда и не смогут получить достойную работу, а также окажутся просто не в состоянии освоить те технические новшества, которые активно внедряются в Китае. Еще раз повторюсь – ни в коей мере нельзя утверждать, что процесс проходит безболезненно. Слом старого, стремительное изменение уклада и общественных отношений просто не может проходить комфортно. Переход из середины прошлого века сразу в век XXI целого этноса, да еще и в плановом порядке, в рамках государственных программ – тот еще шок.