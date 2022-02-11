Двоим полицейским в Баку нанесли ножевые ранения
В Баку неизвестный нанес двоим сотрудникам полицейского полка быстрого реагирования ножевые ранения, передает Report.
Инцидент произошел в Сабаильском районе столицы. Неизвестный мужчина напал на дежурных полицейских по имени Эльданиз и Джошгун (фамилии уточняются – ред.)
Раненые были доставлены в машине скорой помощи в больницу. Во время медицинского осмотра стало известно, что один из полицейских ранен в сердце, другому удар ножом нанесен в живот. Мужчине, совершившему преступление, удалось сбежать.
По факту ведется расследование.