Пентагон опроверг заход подлодки США в территориальные воды России

Министерство обороны США в связи с инцидентом с американской атомной подводной лодкой у Курильской гряды изложило собственную версию, согласно которой субмарина не пересекала морские границы России и перемещалась лишь в международных водах, передает ТАСС.

В ведомстве отметили, что утверждения России о проведении операций в ее территориальных водах не являются правдивыми.

«Я не стану комментировать конкретное местоположение наших подводных лодок, но мы осуществляем полеты, морские операции и действуем безопасным образом в международных водах», - заявил официальный представитель Индо-Тихоокеанского командования ВС США Кайл Рейнс.

Напомним, что ранее в субботу Минобороны России вызвало военного атташе США из-за ситуации с американской атомной подлодкой типа Virginia, обнаруженной утром в районе проведения планового учения сил Тихоокеанского флота около острова Уруп Курильской гряды. Представителю Пентагона предъявили ноту, а также заявили, что действия субмарины расцениваются как грубое нарушение норм международного права.