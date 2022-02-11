Эйнулла Фатуллаев 05:25

В последние недели среди азербайджанского истеблишмента широко разошлась франкистская притча о «пятой колонне», которая по своему истинному призванию в кульминационный момент наносит с тыла решающий удар по политической власти. В случае внешнеполитического паритета о необходимости свержения неугодной власти. Страницы новейшей истории Азербайджана, особенно в период правления президента Ильхама Алиева, изобилуют многочисленными попытками смещения власти, неугодной политико-экономическому экспансионизму. Уточним – экспансионизму «коллективного Запада». Беглый взгляд на семнадцатилетнее правление И.Алиева убеждает в осуществлении последовательной и системной деятельности Запада с единственной целью - дискредитации власти, организации цветных революций, массовых протестов и выступлений, формирования многоуровневого недовольного электората… В дни разрастания и углубления «украинского кризиса» дезориентированное общественное мнение Азербайджана не должно забывать об истинной внешней угрозе.

Одни факты и ничего лишнего Кто стоял за попыткой мятежа в 2003 году и оранжевой революции в 2005 году? Кто пытался расколоть правящий класс и добиться консолидации ее протестной (завербованной) части с взращенными в западных НПО революционными массами? Коллективный Запад. Кто культивировал идею революционного выступления, формировал армию интернет-диссидентов и блогеров накануне наступающей формации виртуальной организации и социального сообщения интернет-эпохи? Опекаемые спецслужбами и финансируемые государствами западные НПО. Кто пытался расширить ареал «арабской весны», распространяя по миру управляемый хаос, исторические катаклизмы? Кто разжег пожар, в котором сгорели дотла самодостаточные государства? Конечно же, коллективный Запад. Кто готовил «фейсбуковую революцию» в Азербайджане в 2013 году? Кто всячески пытался расшатать устои политической стабильности в Баку в 2015 году? Запад, конечно же, именно Запад не оставлял попыток реставрации институтов-агентов влияния под вывеской гражданского общества. Накануне судьбоносных выборов 2013 года азербайджанские власти получили возможность воочию убедиться в опасности разрастающейся ударной революционной волны на центральных улицах столицы, на гребне которой и оказалась молодежь, воспитанная в духе революционного либерализма в стенах специализированных филиалов западных НПО и прозападных организаций, бюджет которых и формировался за счет многомиллионных вливаний из Вашингтона, Лондона, Брюсселя, Парижа и Берлина. Десятки и сотни миллионов долларов, выделяемые Евросоюзом, американскими правительственными и неправительственными фондами - USAİD, NED, NDİ, Marshall, немецким фондом имени Фридриха Наумана и многими другими организациями шли на формирование все новых и новых политических организаций революционного толка, политизированных НПО, экстремистской литературы и других нелегальных средств организованной подпольной борьбы.

Таким образом, начиная с победных реляций «арабской весны», Западу удалось в кратчайшее время - с 2010-го по 2013 год добиться полного возрождения нейтрализованной властями после попыток оранжевых переворотов в середине нулевых «пятой колонны», готовой к активному сопротивлению. Кульминацией выступления «пятой колонны» стал организованный непосредственно главой миссии Института национальной демократии США Алексом Григорьевсом молодежный мятеж, в авангарде которого и оказалась подпольная «НИДА». Ценой огромных усилий властям удалось предотвратить массовые беспорядки и уличные бои. Впоследствии азербайджанские следственные органы доказали, что революционный мятеж готовился на американские деньги: Институт национальной демократии отпустил на подготовку беспорядков свыше 2 миллионов долларов. Действие рождает противодействие Дестабилизация ситуации внутри Азербайджана сопровождалась беспрецедентным марш-броском западных СМИ на официальный Баку. Западные политтехнологические центры выработали особую модель дискредитации азербайджанского правительства, организовав нападки в канун популярного в западных странах молодежного фестиваля «Евровидение», а затем первых Европейских игр, проведенных в Баку. Общественному мнению навязывалась закономерная параллель «антинародного и деспотичного режима в Азербайджане» с рухнувшими в бездну хаоса ближневосточными странами. Активно внедрялась в общественное сознание неминуемость краха и падения азербайджанской власти. И в центре массовой пропаганды оказался костяк ведущих транснациональных НПО – азербайджанская революция заняла приоритетное место в мировой (читай – западной!) повестке дня. Ценой гигантских усилий и больших репутационных издержек азербайджанским властям удалось поломать механизм движущей силы цветной революции – систему финансирования, формирования и активизации протестной силы – «пятой колонны», формируемой западными НПО. Официальному Баку пришлось прибегнуть к крайней мере, дабы ограничить потенциальные возможности для внешнего вмешательства – выдворить западные НПО из страны и в значительной мере усилить контроль над получением грантов путем усложнения правовой процедуры. Однако западные правительства, спецслужбы и НПО прибегли к новой методологии финансирования протестных сил.

После провала 2015 года большинство оппозиционных НПО и аффилированных с ними неформальных организаций переместило центр своей активности в Тбилиси. Финансирование подпольной деятельности происходило нелегально, с помощью «челночного механизма» переправки наличных валютных средств через азербайджано-грузинскую границу. Успешная совместная спецоперация азербайджанских и грузинских спецслужб выявила новый нелегальный механизм финансирования, что обусловило выдворение сети НПО из Тбилиси в западные страны, массовые аресты и нейтрализацию новой подпольной схемы. С запретом деятельности западных НПО и активной борьбой с финансированием революционно-либеральных проектов в Баку наступило многолетнее политическое затишье. Политическая борьба перетекла в мирное и относительно цивилизованное, парламентское русло активного взаимодействия полярных и даже антагонистических сил, исключая потерявшую былое влияние маргинальную ложу фронтистов и их приспешников. Керимлинский моветон потерялся среди разношерстной сетевой критики. Смутное время и мутная программа Однако политический штиль в самодостаточном и значительно окрепшем после победной карабахской войны Азербайджане, похоже, вступает в противоречие с вынашиваемой на Западе стратегией усиления интересов и присутствия на Южном Карвказе. И об этом свидетельствует последний доклад ведущего американского НПО – Национального фонда демократии, более известной на постсоветском пространстве под мистической аббревиатурой NED. Созданная американскими спецслужбами в «золотой век» Холодной войны организация ставит перед собой такую благую и гуманистическую цель, как продвижение демократии в мире. Хотя на деле служит химере XXI века – управляемому хаосу. И финансируется Конгрессом США. Именно NED наряду с соросовским институтом был непосредственно вовлечен в процесс финансирования «украинского бардака», «армянской смуты», «киргизской перманентной революции», «ближневосточного апокалипсиса». Как стало известно haqqin.az, NED разработал специальную программу по финансированию подрывной стратегии против властей Азербайджана. В обнародованном отчете американская организация подчеркнула направления, по которым будут действовать новые протестные азербайджанские НПО.

Посудите сами, только на «пропаганду отчетов о коррупции и злоупотреблении правами человека» фондом выделено 75 375 долларов. И для этой пропаганды предусматривается создание новостного сайта. На эту цель отпущено около 100 тысяч долларов. Планируется и осуществление специального мониторинга нарушения прав человека. Выделено – 62 тысячи долларов. Рекомендуется разоблачение и пропаганда коррупционных тендеров – 45500 долларов. Надо задокументировать и «элитарную коррупцию» - 68650 долларов. И тиражировать полученные данные в специальном «агрегаторе новостей» - 34028 долларов. А также поддержать и оппозиционную печать – 156538 долларов. И еще – привлечь молодых ученых к исследованиям в области демократии – 90 тысяч долларов. Развивать гражданское сознание – 100 тысяч долларов. При этом в новую сеть и новые ячейки надо привлекать и молодых юристов, а также поощрять правовую защиту – 26345 и 28117 долларов. И не забывать о регионах – 49675 долларов. И в регионах надо задокументировать коррупционные факты – 31550 долларов. И там же на местах решать проблемы – 45677 долларов. И создавать новые возможности – 60070 долларов… В целом на развернутую и далекоидущую программу со смутными целями NED выделил около 1 миллиона долларов. Но это всего лишь вершина айсберга. По информации из правительственных источников, американцы планируют возобновить предыдущую, действовавшую в 2010-2015 годах систему финансирования протестных сил, преследуют цель формирования новой революционной социальной базы из числа интеллектуальной и творческой молодежи, повышения политической активности в регионах страны, жаждут всколыхнуть борьбу с популярным социальным лозунгом «борьбы с коррупцией» и заполучить мнимую фактологическую базу, усилив контроль над тендерами, и таким образом создать для новоиспеченного гражданского общества качественно новую повестку и идейно-политическую основу для «справедливой» борьбы «с коррупционной и антинародной властью». Американцы вынашивают цель формирования новой, более действенной и эффективной платформы, что в большей мере свидетельствует и подтверждает наши выводы о полной неспособности нынешних деградировавших оппозиционных сил в борьбе и сопротивлении азербайджанским властям. К тому же в «новой подрывной стратегии» красной нитью проходит мысль о необходимости вовлечения в гражданское движение нового поколения.