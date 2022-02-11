Американцы готовят новую «пятую колонну» против азербайджанской власти наша передовица
В последние недели среди азербайджанского истеблишмента широко разошлась франкистская притча о «пятой колонне», которая по своему истинному призванию в кульминационный момент наносит с тыла решающий удар по политической власти. В случае внешнеполитического паритета о необходимости свержения неугодной власти. Страницы новейшей истории Азербайджана, особенно в период правления президента Ильхама Алиева, изобилуют многочисленными попытками смещения власти, неугодной политико-экономическому экспансионизму. Уточним – экспансионизму «коллективного Запада». Беглый взгляд на семнадцатилетнее правление И.Алиева убеждает в осуществлении последовательной и системной деятельности Запада с единственной целью - дискредитации власти, организации цветных революций, массовых протестов и выступлений, формирования многоуровневого недовольного электората… В дни разрастания и углубления «украинского кризиса» дезориентированное общественное мнение Азербайджана не должно забывать об истинной внешней угрозе.
Одни факты и ничего лишнего
Кто стоял за попыткой мятежа в 2003 году и оранжевой революции в 2005 году? Кто пытался расколоть правящий класс и добиться консолидации ее протестной (завербованной) части с взращенными в западных НПО революционными массами? Коллективный Запад.
Кто культивировал идею революционного выступления, формировал армию интернет-диссидентов и блогеров накануне наступающей формации виртуальной организации и социального сообщения интернет-эпохи? Опекаемые спецслужбами и финансируемые государствами западные НПО.
Кто пытался расширить ареал «арабской весны», распространяя по миру управляемый хаос, исторические катаклизмы? Кто разжег пожар, в котором сгорели дотла самодостаточные государства? Конечно же, коллективный Запад.
Кто готовил «фейсбуковую революцию» в Азербайджане в 2013 году? Кто всячески пытался расшатать устои политической стабильности в Баку в 2015 году? Запад, конечно же, именно Запад не оставлял попыток реставрации институтов-агентов влияния под вывеской гражданского общества. Накануне судьбоносных выборов 2013 года азербайджанские власти получили возможность воочию убедиться в опасности разрастающейся ударной революционной волны на центральных улицах столицы, на гребне которой и оказалась молодежь, воспитанная в духе революционного либерализма в стенах специализированных филиалов западных НПО и прозападных организаций, бюджет которых и формировался за счет многомиллионных вливаний из Вашингтона, Лондона, Брюсселя, Парижа и Берлина.
Десятки и сотни миллионов долларов, выделяемые Евросоюзом, американскими правительственными и неправительственными фондами - USAİD, NED, NDİ, Marshall, немецким фондом имени Фридриха Наумана и многими другими организациями шли на формирование все новых и новых политических организаций революционного толка, политизированных НПО, экстремистской литературы и других нелегальных средств организованной подпольной борьбы.
Таким образом, начиная с победных реляций «арабской весны», Западу удалось в кратчайшее время - с 2010-го по 2013 год добиться полного возрождения нейтрализованной властями после попыток оранжевых переворотов в середине нулевых «пятой колонны», готовой к активному сопротивлению. Кульминацией выступления «пятой колонны» стал организованный непосредственно главой миссии Института национальной демократии США Алексом Григорьевсом молодежный мятеж, в авангарде которого и оказалась подпольная «НИДА». Ценой огромных усилий властям удалось предотвратить массовые беспорядки и уличные бои. Впоследствии азербайджанские следственные органы доказали, что революционный мятеж готовился на американские деньги: Институт национальной демократии отпустил на подготовку беспорядков свыше 2 миллионов долларов.
Действие рождает противодействие
Дестабилизация ситуации внутри Азербайджана сопровождалась беспрецедентным марш-броском западных СМИ на официальный Баку. Западные политтехнологические центры выработали особую модель дискредитации азербайджанского правительства, организовав нападки в канун популярного в западных странах молодежного фестиваля «Евровидение», а затем первых Европейских игр, проведенных в Баку. Общественному мнению навязывалась закономерная параллель «антинародного и деспотичного режима в Азербайджане» с рухнувшими в бездну хаоса ближневосточными странами. Активно внедрялась в общественное сознание неминуемость краха и падения азербайджанской власти. И в центре массовой пропаганды оказался костяк ведущих транснациональных НПО – азербайджанская революция заняла приоритетное место в мировой (читай – западной!) повестке дня.
Ценой гигантских усилий и больших репутационных издержек азербайджанским властям удалось поломать механизм движущей силы цветной революции – систему финансирования, формирования и активизации протестной силы – «пятой колонны», формируемой западными НПО. Официальному Баку пришлось прибегнуть к крайней мере, дабы ограничить потенциальные возможности для внешнего вмешательства – выдворить западные НПО из страны и в значительной мере усилить контроль над получением грантов путем усложнения правовой процедуры. Однако западные правительства, спецслужбы и НПО прибегли к новой методологии финансирования протестных сил.
После провала 2015 года большинство оппозиционных НПО и аффилированных с ними неформальных организаций переместило центр своей активности в Тбилиси. Финансирование подпольной деятельности происходило нелегально, с помощью «челночного механизма» переправки наличных валютных средств через азербайджано-грузинскую границу. Успешная совместная спецоперация азербайджанских и грузинских спецслужб выявила новый нелегальный механизм финансирования, что обусловило выдворение сети НПО из Тбилиси в западные страны, массовые аресты и нейтрализацию новой подпольной схемы.
С запретом деятельности западных НПО и активной борьбой с финансированием революционно-либеральных проектов в Баку наступило многолетнее политическое затишье. Политическая борьба перетекла в мирное и относительно цивилизованное, парламентское русло активного взаимодействия полярных и даже антагонистических сил, исключая потерявшую былое влияние маргинальную ложу фронтистов и их приспешников. Керимлинский моветон потерялся среди разношерстной сетевой критики.
Смутное время и мутная программа
Однако политический штиль в самодостаточном и значительно окрепшем после победной карабахской войны Азербайджане, похоже, вступает в противоречие с вынашиваемой на Западе стратегией усиления интересов и присутствия на Южном Карвказе. И об этом свидетельствует последний доклад ведущего американского НПО – Национального фонда демократии, более известной на постсоветском пространстве под мистической аббревиатурой NED. Созданная американскими спецслужбами в «золотой век» Холодной войны организация ставит перед собой такую благую и гуманистическую цель, как продвижение демократии в мире. Хотя на деле служит химере XXI века – управляемому хаосу. И финансируется Конгрессом США. Именно NED наряду с соросовским институтом был непосредственно вовлечен в процесс финансирования «украинского бардака», «армянской смуты», «киргизской перманентной революции», «ближневосточного апокалипсиса».
Как стало известно haqqin.az, NED разработал специальную программу по финансированию подрывной стратегии против властей Азербайджана. В обнародованном отчете американская организация подчеркнула направления, по которым будут действовать новые протестные азербайджанские НПО.
Посудите сами, только на «пропаганду отчетов о коррупции и злоупотреблении правами человека» фондом выделено 75 375 долларов. И для этой пропаганды предусматривается создание новостного сайта. На эту цель отпущено около 100 тысяч долларов. Планируется и осуществление специального мониторинга нарушения прав человека. Выделено – 62 тысячи долларов. Рекомендуется разоблачение и пропаганда коррупционных тендеров – 45500 долларов. Надо задокументировать и «элитарную коррупцию» - 68650 долларов. И тиражировать полученные данные в специальном «агрегаторе новостей» - 34028 долларов. А также поддержать и оппозиционную печать – 156538 долларов. И еще – привлечь молодых ученых к исследованиям в области демократии – 90 тысяч долларов. Развивать гражданское сознание – 100 тысяч долларов. При этом в новую сеть и новые ячейки надо привлекать и молодых юристов, а также поощрять правовую защиту – 26345 и 28117 долларов. И не забывать о регионах – 49675 долларов. И в регионах надо задокументировать коррупционные факты – 31550 долларов. И там же на местах решать проблемы – 45677 долларов. И создавать новые возможности – 60070 долларов…
В целом на развернутую и далекоидущую программу со смутными целями NED выделил около 1 миллиона долларов. Но это всего лишь вершина айсберга. По информации из правительственных источников, американцы планируют возобновить предыдущую, действовавшую в 2010-2015 годах систему финансирования протестных сил, преследуют цель формирования новой революционной социальной базы из числа интеллектуальной и творческой молодежи, повышения политической активности в регионах страны, жаждут всколыхнуть борьбу с популярным социальным лозунгом «борьбы с коррупцией» и заполучить мнимую фактологическую базу, усилив контроль над тендерами, и таким образом создать для новоиспеченного гражданского общества качественно новую повестку и идейно-политическую основу для «справедливой» борьбы «с коррупционной и антинародной властью».
Американцы вынашивают цель формирования новой, более действенной и эффективной платформы, что в большей мере свидетельствует и подтверждает наши выводы о полной неспособности нынешних деградировавших оппозиционных сил в борьбе и сопротивлении азербайджанским властям. К тому же в «новой подрывной стратегии» красной нитью проходит мысль о необходимости вовлечения в гражданское движение нового поколения.
Ильхам Алиев бьет в точку
Интересное совпадение – буквально считанные дни назад, 2 февраля президент Ильхам Алиев на встрече с молодежью подробно остановился на аспектах потенциальных угроз и вызовов, связанных с попытками «цветных революций», мятежей и переворотов, и опасности вовлечения азербайджанской молодежи в новый хаотический процесс. Президент справедливо указал на отсутствие предпосылок для зарождения разрушительных, революционных процессов. Хотя признал, что внешние силы продолжат попытки вмешательства. При этом И.Алиев отнюдь не стал скрывать своей обеспокоенности новыми инсинуациями, несмотря на свои грандиозные политические и экономические достижения: освобождение Карабаха, управленческую реформу, смену элит и новую экономическую политику…
А может в своей речи Ильхам Алиев и подразумевал новую стратегию дестабилизации и создания ячеек прозападного гражданского общества? Ведь обнародованная программа NED вызывает гораздо больше вопросов и неясностей. Странно, но представленная в формате «Азербайджан-2021» программа американской организации анонсирует осуществление политических и гражданских задач на нынешний год. Осуществили ли американцы заявленную программу или речь идет о грядущих планах? Если это исполненная программа, то почему же опубликована именно сейчас в 2022 году? Кому поступили средства и почему NED скрывает получателей грантов, а также результаты осуществленной работы? Где и в каких регионах созданы ячейки и организации? И почему американцы в столь конфиденциальном порядке выделяют средства и тайно осуществляют сомнительную деятельность на территории Азербайджана? А может финансы выделены другим политическим организациям и под другие задачи, а программа формально запущена с целью скрыть следы?
По информации правительственных источников, речь все же идет о планах американской организации на 2022 год. Особое подозрение вызывает пункт о возможности срочного предоставления грантовой (финансовой) помощи. Что же торопит американцев и почему надо выделять финансирование на форс-мажорные цели? Что за экстренные мероприятия запланированы на первую половину 2022 года? Неужели хотят раскачать ситуацию уже в этом году? По странному стечению обстоятельств, с начала февраля маргинальная оппозиция начала зондировать почву в поисках возможности проведения первого протестного митинга после долгой спячки. Как же программа финансирования новых ячеек и гражданского общества может быть связана с активизацией внесистемной оппозиции?
Настораживает еще одна достоверная информация. Американские деньги обналичивают в Грузии и посредством «челночного механизма» обналиченные деньги поступают оппозиционерам в Баку. Неужели новый заговор? Спецслужбам и правоохранительным органам надо срочно разобраться…