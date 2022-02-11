Россиян и белорусов усиленно проверяют на границе Украины украинские СМИ
Граждан России и Беларуси дополнительно проверяют на въезде в Украину. Об этом сообщает источник РБК-Украина в силовых структурах.
Источник издания в силовых структурах отметил, что прямого юридического запрета для въезда россиян и белорусов не поступало.
«Прямого юридического запрета нет. Это обоснованная мера для недопущения въезда скажем так «нежелательных лиц», — заявил источник.
Особенно усиленно проверяют граждан Беларуси и РФ в возрасте от 18 до 60 лет. Пограничники уточняют намерениях таких людей для посещения Украины.