Россиян и белорусов усиленно проверяют на границе Украины украинские СМИ

Граждан России и Беларуси дополнительно проверяют на въезде в Украину. Об этом сообщает источник РБК-Украина в силовых структурах.

Источник издания в силовых структурах отметил, что прямого юридического запрета для въезда россиян и белорусов не поступало.

«Прямого юридического запрета нет. Это обоснованная мера для недопущения въезда скажем так «нежелательных лиц», — заявил источник.

Особенно усиленно проверяют граждан Беларуси и РФ в возрасте от 18 до 60 лет. Пограничники уточняют намерениях таких людей для посещения Украины.