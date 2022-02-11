Уже десятки стран рекомендовали своим гражданам покинуть Украину

Число стран, рекомендовавших своим гражданам покинуть Украину, резко выросло за последние сутки. Рекомендации уже выдали гражданам 35 государств, пишет «Лента.ру» со ссылкой на Telegram-канал «Пул №3».

Издание напоминает, что накануне около 20 стран рекомендовали своим гражданам покинуть территорию Украины из-за опасений военного конфликта. В их числе Австралия, Великобритания, Латвия, Израиль, Канада, Греция, Новая Зеландия, Нидерланды, Норвегия, США, а также Финляндия, Черногория, Эстония, Южная Корея, Япония, Бельгия, Германия и Литва.

За минувшую ночь к списку присоединились Кувейт, Ирак, Италия, Испания, ОАЭ, Саудовская Аравия, Швеция, Словения, Иордания, Палестина, Марокко, Люксембург, Багамы, а также Северная Македония, Албания, Болгария, Бахрейн и Кипр.

В то же время верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и безопасности Жозеп Боррель заявил, что Евросоюз не будет закрывать свои диппредставительства в Украине.

11 февраля госсекретарь США заявил, что Россия может начать вторжение в Украину в любой момент, а президент США Джо Байден датой «вторжения» России в Украину назвал 16 февраля.