Снежная буря обрушилась на столицу зимней Олимпиады

Так, из-за метеоусловий накануне отменили тренировку у женщин в скоростном спуске, а в воскресенье на два часа перенесли старт квалификационных соревнований фристайлисток в дисциплине слоупстайл.

Сильные снегопады обрушились на Пекин и тем самым внесли коррекцию в график олимпийских соревнований.

Снежная буря, по прогнозу китайских синоптиков, начала постепенно стихать примерно с 06:00 утра по местному времени, тем не менее, по признанию спортивных обозревателей, лыжные трассы и горнолыжный спуск по-прежнему остаются проблематичными для спортсменов.

В то же время на сайте Китайского метеорологического управления сообщается, что в районе Пекина ожидается мощный снегопад, Значительные снегопады ожидаются в том числе и в местах проведения Олимпийских игр.