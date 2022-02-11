Премьер Венгрии намекнул на возможный выход страны из Евросоюза

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан впервые намекнул на возможность выхода Будапешта из Евросоюза. С таким заявлением председатель партии "ФИДЕС - Венгерский гражданский союз" выступил в субботу.

Орбан сделал обращение к нации, тем самым дав старт кампании по переизбранию на посту главы кабмина, передает агентство AFP.

По утверждению венгерского политика, Европейский Союз ведет "священную войну, джихад" под лозунгом верховенства закона. Премьер потребовал от Брюсселя проявлять "терпимость" в отношении Венгрии. В противном случае идти общим путем будет невозможно, считает Виктор Орбан, пишет Дойче велле.

Немецкое агентство напоминает, что комментарий Орбана сделан за несколько дней до того, как суд ЕС должен вынести решение по новому механизму верховенства права Евросоюза в ответ на иски Венгрии и Польши. Парламентские выборы в Венгрии должны пройти 3 апреля.