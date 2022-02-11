«Вернуть богатства Назарбаева народу, переименовать Фурманова (ныне проспект Назарбаева в Алматы) в Кантар и отменить закон о первом президенте», - озвучил свои требования Абилов, передает КазТАГ.

Инициатор несанкционированного митинга политик и бизнесмен Булат Абилов выдвинул на митинге три требования относительно первого президента Нурсултана Назарбаева.

Собравшиеся на несанкционированный митинг в Алма-Ате требуют провести справедливое расследование январских событий, они также выдвигают политические требования.

На площади Республики в Алматы проходит не согласованный с властями митинг в память жертв январских событий. КазТАГ сообщает, что у монумента Независимости на 12:00 по местному времени собрались не менее 300 человек. Они пришли почтить память убитых в ходе трагических событий начала января.

На монумент участники митинга прикрепили неофициальный список погибших, составленный активистами. Агентство отмечает, что официально список властями Казахстана пока не обнародован. У монумента люди возлагают цветы.

Ранее казахстанские власти заявили о незаконности проведения митинга, пишет агентство, однако в день мероприятия площадь не оцеплена, обеспечен свободный проезд автотранспорта, на месте событий мало силовиков.

Sputnik Казахстан передает, что митинг начался с чтения Корана в память о погибших. "В руках у митингующих плакаты с фотографиями погибших, а также тех, кто в настоящее время проходит по уголовным делам, связанным с массовыми беспорядками в Казахстане в начале января 2022 года, и взят под стражу. Периодически участники митинга скандируют слово: "Бостандык" (Свобода)", - передает Sputnik.

На площади Республики участники митинга развернули большой плакат с надписью: “Халық террорист емес” (Народ не террористы).