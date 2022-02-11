МВД о поножовщине и ранении сотрудников полиции в Баку

Стали известны подробности инцидента в Баку, во время которого ножевые ранения получили сотрудники полиции.

В пресс-службе МВД заявили, что в субботу в службу вызова «102» МВД обратилась М.Шукюрова, которая сообщила, что ее знакомый, некий Айдын Бабаев, нанес ей ножевые ранения.

По указанному адресу выехали сотрудники полиции отдельного полка быстрого реагирования. Полицейские хотели доставить Бабаева в отделение полиции. Однако он оказал сопротивление и нанес удары ножом двум сотрудникам полиции, скрывшись затем с места происшествия.

Прокуратура Сабаильского района возбудила уголовное дело по статьям 29, 120.2.3, 29 и 120.2.7 Уголовного кодекса Азербайджана. В настоящее время ведутся интенсивные следственно-розыскные мероприятия по задержанию и привлечению к уголовной ответственности А.Бабаева.