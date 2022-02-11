«Рвется в бой»: в КПРФ рассказали о состоянии госпитализированного Зюганова

Лидер КПРФ Геннадий Зюганов, госпитализированный с признаками острой респираторной вирусной инфекции, «рвется в бой» и намерен как можно скорее вернуться к работе в Госдуме. О его состоянии со ссылкой на источники пишет Ura.ru в своем Telegram-канале.

По данным портала, пока неизвестно, будет ли российский политик присутствовать на заседаниях на следующей неделе — врачи не называют точных сроков его выписки из больницы.

О том, что Зюганов находится в московской Центральной клинической больнице, стало известно 11 февраля. Его пресс-секретарь Александр Ющенко сообщил, что он лег в больницу в целях профилактики, поскольку хочет исключить всякого рода риски. 12 февраля сообщалось, что Зюганов не смог навестить лидера ЛДПР Владимира Жириновского, находящегося в том же медицинском учреждении, что и он. По словам председателя КПРФ, врачи пока не пускают посетителей к его коллеге, напоминает «Лента.ру».