Кремль объяснил, почему Европе приходится покупать дорогой газ

Взаимодействия в области энергопоставок должны быть долгосрочными и рыночными — «максимально прозрачными». Страны Европы пренебрегли этим правилом, в результате чего стоимость голубого топлива возросла. Об этом в воскресенье, 13 февраля, заявил РИА Новости пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Президент России Владимир Путин говорил по энергетическому взаимодействию — что все наши взаимодействия в области поставок энергоресурсов должны быть максимально прозрачными, исключительно рыночными и на основе долгосрочных контрактов. Вот то, от чего отошли европейцы, и теперь они покупают газ — я грубо говорю — не по 300, а по 1300. Актуально? Более чем», — отметил Песков.

Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель в своем блоге написал, что Россия строго выполняет контрактные обязательства по поставкам газа в ЕС. Однако «Газпром», по его словам, «отказался» от дополнительного экспорта для пополнения европейских хранилищ, что усилило нервозное положение на рынке. Ранее Боррель в своем блоге писал, что за год цены на газ в Европе поднялись в 6–10 раз. Он объяснил это инфляцией и призвал начать «работу над большей диверсификацией путей и источников импорта», поскольку около 40% поставок газа в Европу приходится на Россию, в отношении которой могут быть введены новые санкции.

Цены на газ в Европе начали активно расти с лета 2021 года. К концу года они достигли рекордных значений. 21 декабря впервые за всё время торгов они превысили отметку в $2300. В феврале 2022 года цены на газ колеблются в пределах $1000. Согласно зимнему экономическому прогнозу Еврокомиссии, стоимость топлива снизится только весной 2023 года.