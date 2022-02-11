Сегодня в Баку на Национальной гимнастической арене завершатся соревнования Кубка мира по прыжкам на батуте.

Сельджан Махсудова получила за свое выступление в финале 52,780 балла и стала серебряным призером Кубка мира!

В эти минуты проходит вторая квалификация в индивидуальных соревнованиях у мужчин. А мы с нетерпением ждем женского финала, куда пробилась единственная представительница Азербайджана на Кубке мира Сельджан Махсудова. В квалификации она заняла 5-е место и пробилась в финальную восьмерку. В финале, который начнется в 14:00, также выступят Яна Лебедева (Россия), Виолета Бордзиловская (Беларусь), Ирина Кундиус (Россия), Катерина Ершова (Беларусь), Джорджия Джампьери (Италия), Лина Съеберг (Швеция) и Майя Амано (США).

Сегодня еще определятся призеры в мужских индивидуальных соревнованиях, а также в синхронных прыжках у женщин и мужчин.

Всего в Кубке мира в Баку приняли участие 63 спортсмена и спортсменки из 13 стран.

В Азербайджане прыжки на батуте развиваются с 2013 года. Кубок мира по этой гимнастической дисциплине проводится в Баку в пятый раз.

Среди участников нынешнего соревнования такие спортсмены, как белорусы Владислав Гончаров (олимпийский чемпион Рио-2016, чемпион мира, 2-кратный чемпион Европы, победитель Европейских игр), Иван Литвинович (олимпийский чемпион Токио-2020) и Олег Рябцев (5-кратный чемпион мира и Европы), упомянутые выше россиянка Яна Лебедева (серебряный призер чемпионата мира-2021, чемпионка Европы-2021) и шведка Лина Съеберг (3-кратная чемпионка мира и чемпионка Европы), а также австрийская спортсменка Бенни Визани (бронзовый призер Юношеских Олимпийских игр), представительница Грузии Люба Головина (серебряный призер Евроигр).

В связи с ограничениями, связанными с пандемией, Кубок мира проходит без зрителей.