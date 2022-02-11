Эрдоган отправляется с официальным визитом в Эмираты

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган 14-15 февраля совершит официальный визит в Объединенные Арабские Эмираты по приглашению наследного принца Абу-Даби Шейха Мухаммеда бен Заида Аль-Нахайяна. Об этом в воскресенье, 13 февраля, сообщили в Управлении по связям Администрации президента Турции.

Согласно информации, в ходе переговоров будет дана всесторонняя оценка аспектам развития двусторонних отношений Турции и ОАЭ, а также обсуждены возможности развития сотрудничества. На повестке дня также подписание соглашений, которые внесут вклад в развитие двусторонних отношений, отмечает Anadolu.

Президент Эрдоган 15 февраля посетит выставочную площадку Турции на Всемирной выставке «Экспо-2020» в Дубае.