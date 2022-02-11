Турецкие СМИ на прошлой неделе сообщали о визите в страну высокопоставленных израильских чиновников, в том числе одного из руководителей служб безопасности. Но конкретные имена при этом не назывались.

Глава службы внешней разведки Израиля «Моссад» Давид Барнеа, возможно, мог недавно посетить Турцию, где встречался с руководством турецкой контрразведки в связи с расследованием попытки покушения на израильского бизнесмена Яира Геллера. Вероятно, Барнеа встречался с главой MIT Хаканом Фиданом, передает 12-й телеканал израильского телевидения.

В репортаже 12-го телеканала отмечалось, что еще во времена, когда «Моссадом» руководил Йоси Коэн, израильские спецслужбы наладили рабочие отношения с MIT. Совместными усилиями на территории Турции были предотвращены не менее 12 террористических акций.

В пятницу, 11 февраля, турецкое издание Sabah сообщало, что сотрудниками MIT было сорвано покушение на израильского бизнесмена Яира Геллера, которое планировали иранские спецслужбы. По данным MIT, убийство Геллера планировалось как месть за ликвидацию в Иране физика-ядерщика Мохсена Фахризаде, убитого в ноябре 2020 года. Кроме того, иранцы рассчитывали, что гибель израильтянина негативно отразится на процессе налаживания связей между Анкарой и Иерусалимом.

Sabah пишет, что спецслужбы Турции задержали девятерых участников группы, которая планировала убийство Геллера. 75-летний Яир Геллер является гражданином Израиля и Турции. Сфера его бизнес-интересов – оружие и оборонные технологии, владеет компанией CNC Advanced Technology and Engineering. Проживает в основном в Стамбуле, напоминают израильские СМИ.