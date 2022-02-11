Москва недовольна Израилем. А Израиль выбивает из региона США по горячим следам
На уходящей неделе ВВС Израиля вновь атаковали объекты на территории Сирии. При отражении этой атаки сирийская зенитная ракета, запущенная батареей С-200, пересекла территорию Израиля и взорвалась в небе Самарии. В ответ израильский 334-й артиллерийский дивизион атаковал ракетами класса «земля-земля» центральный радар и пусковую установку батареи С-200 в сирийском Аль-Шамире.
В этой новости не было бы ничего сенсационного – такие атаки совершаются регулярно, если бы не одно обстоятельство. Москва впервые официально выразила недовольство такими действиями израильтян.
И если раньше все сводилось к кулуарному обсуждению этой темы, то в этот раз российская сторона подняла вопрос на официальный уровень. «Продолжающиеся удары Израиля по целям на территории Сирии вызывают глубокую озабоченность. Они являются грубым нарушением суверенитета Сирии и могут спровоцировать резкую эскалацию напряженности», - заявила пресс-секретарь российского МИДа Мария Захарова.
Но у Израиля есть что возразить на российское недовольство. Прежде всего еврейское государство соблюдает договоренности, достигнутые с Москвой о том, что удары будут наноситься только по иранским объектам в Сирии. Во время нынешней атаки были поражены именно они - два аэродрома крупнейшего авиационного завода в районе Джамария на северо-западе Дамаска. В ремонтных мастерских одного велась сборка ракет класса «земля-земля» из поставленных Тегераном компонентов. На другом – находился склад «готовой продукции».
Так что формально израильтяне ничего не нарушили, а атака на позиции сирийских С-200 была ответным ударом за пуск ракеты на территорию еврейского государства. Но главное заключается в том, что Израиль решил установить новые правила игры в регионе – свободу ведения военных действий для самообороны, даже если это кому-то не нравится, в том числе – Москве. При этом данная свобода подразумевает, что израильские атаки будут ниже планки войны.
Эти новые правила игры подразумевают также, что Израиль укрепит ПВО стран Персидского залива, подписавших «соглашения Авраама». Уже сейчас ведутся переговоры, что Эмираты и Бахрейн получат элементы системы «Железный купол», а также – новейшие радары.
Решение вполне своевременное, учитывая, что во время визита в Эмираты президента Израиля Исаака Герцога хуситы произвели «праздничный салют», выпустив по ОАЭ несколько ракет и беспилотников.
И теперь израильтяне намерены взяться за укрепление региональной ПВО всерьез, без оглядки на Америку. Координатор этой деятельности в Бахрейн уже прибыл и будет находиться там на постоянной основе. Осталось договориться о гарантиях того, что переданные арабским монархиям Залива системы не попадут в чужие руки, а это означает, что местные спецслужбы будут тесно сотрудничать с израильтянами – поворот, который два-три года назад и представить себе было невозможно.
Израиль все меньше видит роль США в регионе. Впрочем, администрация Байдена пожинает здесь плоды собственной политики: вы хотели, чтобы местные игроки сами занялись производством безопасности, без опоры на США? Вы хотели сократить здесь свое присутствие? Получите – и распишитесь, дальше игра пойдет с вашим весьма ограниченным участием.