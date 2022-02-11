Джемаль Бустани, автор haqqin.az 13:26

На уходящей неделе ВВС Израиля вновь атаковали объекты на территории Сирии. При отражении этой атаки сирийская зенитная ракета, запущенная батареей С-200, пересекла территорию Израиля и взорвалась в небе Самарии. В ответ израильский 334-й артиллерийский дивизион атаковал ракетами класса «земля-земля» центральный радар и пусковую установку батареи С-200 в сирийском Аль-Шамире. В этой новости не было бы ничего сенсационного – такие атаки совершаются регулярно, если бы не одно обстоятельство. Москва впервые официально выразила недовольство такими действиями израильтян.

И если раньше все сводилось к кулуарному обсуждению этой темы, то в этот раз российская сторона подняла вопрос на официальный уровень. «Продолжающиеся удары Израиля по целям на территории Сирии вызывают глубокую озабоченность. Они являются грубым нарушением суверенитета Сирии и могут спровоцировать резкую эскалацию напряженности», - заявила пресс-секретарь российского МИДа Мария Захарова. Но у Израиля есть что возразить на российское недовольство. Прежде всего еврейское государство соблюдает договоренности, достигнутые с Москвой о том, что удары будут наноситься только по иранским объектам в Сирии. Во время нынешней атаки были поражены именно они - два аэродрома крупнейшего авиационного завода в районе Джамария на северо-западе Дамаска. В ремонтных мастерских одного велась сборка ракет класса «земля-земля» из поставленных Тегераном компонентов. На другом – находился склад «готовой продукции». Так что формально израильтяне ничего не нарушили, а атака на позиции сирийских С-200 была ответным ударом за пуск ракеты на территорию еврейского государства. Но главное заключается в том, что Израиль решил установить новые правила игры в регионе – свободу ведения военных действий для самообороны, даже если это кому-то не нравится, в том числе – Москве. При этом данная свобода подразумевает, что израильские атаки будут ниже планки войны.