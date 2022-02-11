Небо над Украиной закрывается?

Воздушное пространство Украины окажется фактически закрытым с 14 февраля из-за действий западных страховых компаний. Об этом сообщает Страна.ua со ссылкой на источники.

Собеседник издания отметил, что крупнейшие британские страховщики, у которых перестраховываются другие международные компании, разослали всем мировым собственникам самолетов официальное сообщение о том, что страховое покрытие для всех воздушных судов в Украине перестанет действовать через 48 часов. Владельцы частных самолетов подтвердили получение уведомления. «Ни один самолет не вылетит и не взлетит из Украины примерно с середины дня понедельника», — сказал источник.

Руководитель консалтингового агентства Friendly Avia Support Александр Ланецкий пояснил РБК, что по международному законодательству авиакомпания обязана страховать гражданскую ответственность, без этого поднимать самолеты в небо запрещено.

Сегодня же украинское информагентство УНН сообщило, что самолет украинской авиакомпании SkyUp, выполнявший рейс с Мадейры, не долетел до Киева и совершил посадку в Кишиневе. Садиться в Украине запретил лизингодатель борта.

О запрете лизингодателя лететь на Украину сообщили за два часа до планируемого приземления в Киеве. Пассажирка рейса Ольга Руднева рассказала, что это решение объяснили тем, что лизингодатель «не готов рисковать» бортом. «Поэтому — техническая посадка в Кишиневе. Отсюда автобусами в Киев», — сказала пассажирка.

Представители SkyUp пока не комментировали ситуацию.